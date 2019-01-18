Японская компания устроит в атмосфере Земли искусственный звездопад

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Японская компания ALE Co. намерена весной 2020 года провести испытание технологии, которая позволяет изобразить метеорный поток, сгорающий в атмосфере Земли, передают японские СМИ.

В пятницу с японского космодрома Утиноура стартовала ракета "Эпсилон-4" с семью малыми спутниками, один из которых - ALE-1 - предназначен для отработки технологии искусственного звездопада.

Этот спутник несет 400 маленьких шариков, химическая формула состава которых не раскрывается. При поступлении команды спутник должен будет запустить некоторое количество шариков в заданном направлении и при определенной скорости, чтобы эти объекты сгорели в атмосфере, создав иллюзию метеорного потока, при этом не достигнув поверхности планеты.

Груза спутника должно хватить на 20 - 30 демонстраций с учетом того, что во время каждой из них будут запускаться до 20 "падающих звезд". Также, меняя химический состав в шариках, можно будет варьировать цвета звездопада.

ALE-1 должен был выйти на орбиту на высоту в 500 км над поверхностью Земли, а затем в течении 2019 года опуститься до высоты в 400 км.

По данным СМИ, компания ALE Co. планирует провести экспериментальную демонстрацию весной 2020 года над городом Хиросима и другими районами западной Японии.

Также компания в середине 2019 года намерена запустить второй спутник, подобный ALE-1. Предполагается, что оба спутника можно будет использовать в тандеме или по отдельности.

Однако в ALE Co. не раскрывают стоимость проекта, добавляют СМИ.