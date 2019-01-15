Китай успешно провел первый в истории биологический эксперимент на Луне

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно осуществил на Луне первый в истории биологический эксперимент: доставленные для его проведения семена хлопчатника дали первые всходы, сообщило Центральное телевидение Китая.

Быстро растущие побеги растения показаны на отправленных аппаратом на Землю фотоснимках.

Кроме хлопчатника запланированы также эксперименты с картофелем, рапсом и другими растениями и биологическими видами. Для опытов с ними на Луну доставлены почва, вода, воздух.

"Чанъэ-4" успешно совершил посадку на обратную сторону Луны 3 января 2019 года.