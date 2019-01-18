Число жертв "свиного гриппа" в Грузии увеличилось до 18 человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Еще один человек скончался в Грузии от вируса так называемого "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А), сообщают в пятницу грузинские СМИ.

По их данным, 41-летний мужчина умер в Зугдиди. Отмечается, что смерть от вируса H1N1 подтверждена лабораторно.

В начале этой недели СМИ сообщали о 17 смертельных случаях заболевания вирусом "свиного гриппа". Таким образом, число жертв этого вируса в Грузии достигло 18 человек, включая женщину, находившуюся на 38-неделе беременности и 10-месячного ребенка.

Между тем в Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что в стране нет угрозы эпидемии, а уровень заболеваемости начал снижаться.