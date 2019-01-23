Число жертв "свиного гриппа" в Грузии увеличилось до 21 человека

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Грузии еще два человека скончались, предположительно от заражения вирусом гриппа H1N1, известного также как "свиной грипп", таким образом число жертв заболевания достигло 21 человека, сообщают в среду грузинские СМИ.

По данным СМИ, 48-летняя женщина скончалась в Батуми.

Также в среду стало известно о смерти 33-летнего гражданина Грузии в Турции предположительно от вируса H1N1. Мужчина проходил лечение в Батуми, однако из-за ухудшения состояния здоровья родственники настояли на его транспортировке в одну из клиник Трабзона, где он и скончался, отмечается в сообщении.

21 января СМИ Грузии сообщали о 19 жертвах заболевания в стране.

На минувшей неделе в Минздраве Грузии сообщили о 18 лабораторно подтвержденных летальных случаях заражения вирусом H1N1 в стране.