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Претендующий на пост президента Украины шоумен Зеленский опроверг сообщения о бизнесе в России

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Шоумен Владимир Зеленский, заявивший о намерении участвовать в выборах президента Украины, опроверг сообщения о том, что у него есть кинобизнес на территории России, о закрытии которого он заявлял в 2014 году.

Зеленский в пятницу в видеообращении на своей странице в фейсбуке заявил: "Мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. Мы туда не ездим, я там не выступаю, на меня там даже заведено уголовное дело в силу того, что я и компания "Квартал 95" помогали нашей армии финансами".

"У нашей компании действительно много различных прав, мы торгуем с 21 страной, со всеми странами СНГ... Мы торгуем интеллектуальными правами.... Деньги от роялти, от продажи этих прав поступают на разные западные компании, оттуда эти деньги возвращаются в Украину, и именно в Украине мы эти деньги тратим: на наших работников, на производство нашего контента, мы работаем только в нашей стране".

Ранее в программе "Схемы" - совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый" - были озвучены результаты журналистского расследования.

"Три российские компании "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс" занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family Ltd. Эта же компания является соучредителем ООО "Квартал 95" в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич", - утверждается в материале.

По информации программы "Схемы", согласно финансовой отчетности этих российских компаний, все они продолжают свою хозяйственную деятельность. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики России, с 2014 года по 2017 год размер денежных поступлений на счета "Грин Филмс" составил около 13 млн долларов (более 350 млн гривен).

В расследовании указывается, что, по данным реестра прокатных удостоверений кинолент в РФ, компания "Грин Филмс" продолжила продюсировать фильмы в России после событий в Крыму и Донбассе в 2014 году. Речь идет о фильмах "Между нами, девочками" (2015 год), "Петля Нестерова" (2015 год), "8 лучших свиданий" (2016 году).

Также в расследовании утверждается, что фирма "Грин Филмс" недавно выиграла конкурс на получение частичного финансирования производства киноленты из бюджета РФ.

1 января 2019 года Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

По данным последних опросов на Украине, Зеленский постоянно входит в тройку лидеров президентской гонки вместе с ее председателем партии "Батьковщина" Юлией Тимошенко и действующим главой государства Петром Порошенко.

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Теги: Владимир Зеленский

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