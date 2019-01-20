Украинский депутат Вилкул выдвинут в президенты от "Оппозиционного блока"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Участники Форума за мир и развитие, проходящего в воскресенье в Запорожье, высказались в поддержку народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных сил Украины на предстоящих президентских выборах, запланированных на 31 марта.

В своем выступлении на форуме Вилкул остановился на своем видении изменений, необходимых Украине. В частности, он акцентировал внимание на четырех шагах, которые, по его мнению, должны привести Украину к успеху: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

Выступавшие на форуме поддержали позицию Вилкула.

Форум за мир и развитие объединил более 5 тыс. участников - представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года.

В декабре 2018 года на VIII съезде партии "Оппозиционный блок" была объявлена готовность политсилы участвовать в президентских и парламентских выборах и намерения выдвинуть Вилкула кандидатом в президенты Украины на выборах, которые назначены на март 2019 года.