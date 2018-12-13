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Huawei приостановила все заказы у японского поставщика роботов Yaskawa

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Китайская компания Huawei Technologies заморозила все заказы, размещенные у японского поставщика Yaskawa Electric Corp, после внезапного ареста финдиректора Huawei в Канаде и решения японских властей исключить продукцию компании из госзакупок.

Все заказы на оборудование были приостановлены, заявил президент Yaskawa Хироси Огасавара в интервью агентству Bloomberg.

Yaskawa поставляет промышленных роботов для предприятий Huawei.

В прошлом фингоду 23% выручки Yaskawa, насчитывавшей в общей сложности 448,5 млрд иен ($4 млрд), приходилось на долю Китая. Поставщик не дает разбивки по отдельным клиентам.

"Мои люди на местах, в Китае говорят, что внутри Huawei всё перевернулось с ног на голову, - сказал Огасавара. - Все виды сделок, предполагающих капвложения, временно остановлены, пока в компании пытаются понять, что происходит".

У Yasakawa три завода в Китае, где в основном производится продукция для китайских заказчиков компании.

Huawei отказалась комментировать материал Bloomberg.

На прошлой неделе финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь основателя компании, была арестована в Ванкувере по требованию властей США. На этой неделе канадские власти отпустили ее под залог с ограничением передвижения.

Ранее доверие Запада к Huawei резко снизилось из-за подозрений, что компания связана с властями и спецслужбами КНР.

На этой неделе японские СМИ сообщили, что три ведущих оператора связи страны - NTT Docomo Inc., SoftBank Group Corp. и KDDI Corp. - откажутся от использования телекоммуникационного оборудования китайских компаний Huawei и ZTE.

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Теги: Китай, Huawei, Yaskawa

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