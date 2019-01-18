Распущенный русский экзархат Европы отказался подчиняться греческим митрополитам

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Духовенство русского экзархата Западной Европы, упраздненного Синодом в Стамбуле в ноябре прошлого года, отвергло призыв Константинополя перейти в подчинение его архиереям на территории каждой из европейских стран.

"В последние дни многие священники и диаконы архиепископии (экзархата - ИФ) получили письмо от греческого митрополита страны, в которой они проживают, с приказом прекратить поминать своего собственного архиепископа, присоединиться к духовенству греческих митрополий", - говорится в заявлении экзархата, опубликованном на его сайте.

Это решение Константинополя в русском экзархате назвали вмешательством извне и напомнили, что глава экзархата, архиепископ Хариупольский Иоанн, является действующим епископом Константинопольского патриархата и что его статус "единственного епархиального епископа" русского экзархата "неопровержим канонически и юридически".

Что касается роспуска экзархата, о котором объявил константинопольский Синод, то это решение экзархат намерен обсудить на своей генассамблее 23 февраля, о чем также напомнил в сегодняшнем заявлении.

"Наша архиепископия сейчас де-юре находится в том положении, в котором оно было до того, как его приняли во Вселенский Патриархат. Де-факто, однако, мы бы не хотели, чтобы этот длительный и плодотворный период закончился без прямой человеческой встречи между представителями нашей архиепископии и властями патриархата", - сказано в заявлении.