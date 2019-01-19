В Польше пройдут траурные мероприятия в память об убитом мэре Гданьска

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Национальный траур объявлен в Польше в субботу, когда в Гданьске проходят похороны градоначальника Павла Адамовича, скончавшегося в результате покушения.

По сообщению польского телевидения, заупокойную мессу, которая начнется в полдень по местному времени (14:00 по Москве), отслужит в Мариацкой базилике в Гданьске митрополит Гданьский, архиепископ Славой Лешек Глудзь.

Градоначальник Гданьска Павел Адамович получил ножевое ранение во время благотворительного концерта вечером в прошлое воскресенье. Подозреваемый в нападении арестован.

В понедельник стало известно, что Адамович скончался: его прооперировали, но его жизнь спасти не удалось.

По сообщениям польских СМИ, нападавший кричал со сцены, что был ошибочно заключен под стражу предыдущим национальным правительством во главе с партией "Гражданская платформа", к которой ранее принадлежал градоначальник Гданьска. По данным полиции, 27-летний подозреваемый в нападении на мэра был судим за ограбления банков. В министерстве внутренних дел Польши сообщили, что у нападавшего были выявлены проблемы с психикой.

Павлу Адамовичу было 53 года. Он занимал должность мэра Гданьска с 1998 года.