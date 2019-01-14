Польская полиция задержала человека, угрожавшего мэрам Познани и Вроцлава

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Полиция польского города Познань в понедельник задержала мужчину, который выступил с угрозами в адрес президентов (градоначальников) Познани и Вроцлава, сообщил пресс-секретарь познаньской полиции Анджей Боровяк.

"Мужчина, который в твиттере угрожал президентам Познани и Вроцлава, задержан сотрудниками познаньской полиции. Он будет отвечать за возбуждение ненависти", - написал Боровяк в твиттере.

По его словам, задержанному, который проживает в одном из предместий Познани, 41 год.

Накануне в Гданьске было совершено нападение с ножом на президента Гданьска Павла Адамовича. Он прооперирован, но его состояние оценивается как серьезное.