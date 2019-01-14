В Варшаве объявили трехдневный траур в память об убитом мэре Гданьска

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент (градоначальник) Варшавы Рафаль Тжасковский со вторника объявил трехдневный траур в столице Польши после известия о смерти его гданьского коллеги Павла Адамовича, передает в понедельник польский телеканал ТВН24.

В соответствии со столичными законами, в городе с 15 по 17 января отменяются все массовые мероприятия. Будет выключена вся праздничная иллюминация, а на высотке Дворца культуры и науки высвечены цвета флага Гданьска.

В твиттере Тжасковский обратился к горожанам с призывом, чтобы эти "три дня стали днями размышлений".

Градоначальник Гданьска Адамович скончался от ножевого ранения, нанесенного накануне на благотворительном концерте. Его прооперировали, но его жизнь спасти не удалось.