Власти Японии попытаются встретиться с замминистра иностранных дел КНДР в Швеции

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство Японии стремится к переговорам с КНДР в Швеции, сообщает во вторник "Майнити" со ссылкой на правительственные источники. Согласно им, планируется организовать встречу директора департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги с замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, чтобы обсудить проблему удерживаемых в Северной Корее японских граждан.

"Если встреча состоится (в Швеции), мы выскажем свое мнение", - заявил один из источников издания.

Ранее Канасуги встретился в посольстве США в Стокгольме с американским спецпредставителем по КНДР Стивен Биганом.

Предполагается, что Биган провел переговоры с замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, которая посетила Швецию для участия в международной встрече.

Переговоры между представителями США и КНДР начались в минувшую пятницу в Стокгольме. По информации министра иностранных дел Швеции Марго Вальстрем, здесь встречаются эксперты по вопросам ядерного разоружения, экономического развития и региональной безопасности.

Также Вальстрем сказала, что спецпосланник США по КНДР Стивен Биган проведет с замглавы министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи переговоры "в малом формате" при участии специального представителя южнокорейского МИД по делам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Хон Гюна.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял о своем намерении решить проблему удерживаемых в КНДР японских граждан, которые были похищены в 1970-80-х годах северокорейскими спецслужбами.

По официальным данным, КНДР похитило 17 граждан Японии. Из них только пять человек вернулись в страну в 2002 году. Как заявили в Пхеньяне, остальные восемь умерли, а четверо никогда не въезжали в КНДР.

Однако Япония считает доказательства смерти неубедительными или фальшивыми и продолжает требовать выдачи всех заложников.