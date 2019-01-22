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Южная Корея доставит противовирусные препараты в КНДР после решения процедурных вопросов

Это будет первая поставка за десять лет

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Обещанные противовирусные препараты отправит в КНДР после решения процедурных вопросов Южная Корея, пишет "Ренхап" со ссылкой на чиновника министерства по делам объединения двух Корей.

"Особых проблем нет. Решив процедурные вопросы, мы доставим лекарства", - заявил чиновник агентству на условиях анонимности. По его словам, делается все возможное, чтобы обеспечить доставку противовирусных препаратов в КНДР как можно скорее.

Собеседник агентства отказался отвечать на вопрос, связана ли задержка в поставках лекарств с санкциями против КНДР.

Ранее правительство Южной Кореи обещало отправить 200 тыс. доз противовирусных препаратов в КНДР. Однако поставки, первоначально запланированные на 11 января, неоднократно откладывались.

План обеспечения Пхеньяна противовирусными препаратами был разработан после сообщений о том, что около 150 тыс. граждан КНДР заболели гриппом в период с конца 2017 по начало 2018 года.

Как сообщалось ранее, лидеры двух Корей договорились о совместной работе по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Если лекарства будут доставлены, это будет первая поставка противовирусных препаратов в КНДР, начиная с 2009 года.

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Теги: Южная Корея, КНДР

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