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В столице Йемена произошли два взрыва

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Два взрыва произошли в столице Йемена Сане, сообщил телеканал Al Arabiya.

Один из взрывов был произведен в рамках операции, нацеленной на склад с оружием вблизи улицы Таиз на юге столицы. Второй взрыв произошел на складе с ракетами и оружием напротив здания компании Yemen Petroleum также на юге Саны.

Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. В конце прошлого года в Швеции прошли переговоры по урегулированию ситуации в Йемене. Позднее мятежники в рамках договоренностей между сторонами конфликта в конце декабря вернули контроль над портом Ходейда на Красном море правительству страны.

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Теги: Йемен, Сана
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