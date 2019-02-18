Стороны йеменского конфликта разведут войска в районе города Ходейда

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Йемена и йеменские повстанцы-хуситы договорились о взаимном отводе войск от портового города Ходейда как начальном этапе разведения сил противоборствующих сторон, сообщила пресс-служба генсека ООН.

"После длительного конструктивного осуждения при поддержке Координационного комитета по передислокации войск стороны пришли к соглашению по первой фазе взаимного отвода войск", - говорится в сообщении.

Эти меры были предусмотрены соглашением о прекращении огня, достигнутым сторонами на декабрьских переговорах.

В сообщении отмечается, что одновременно стороны наметили второй этап разведения сил.

Двухдневные переговоры проходили в Ходейде в рамках заседания Координационного комитета.