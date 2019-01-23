В МИД РФ не увидели конкретных шагов США по выводу американских войск из Сирии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - США не принимают конкретных мер по выводу своих войск из Сирии, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конкретные меры по реализации данного решения (вывода войск США из Сирии - ИФ) пока, как мы видим, не предпринимаются", - сказала Захарова.

"Главное в нынешних условиях - не допустить обострения и роста напряженности в северо-восточных районах Сирии", - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ссылаясь на поступающую информацию, Захарова напомнила, что 16 января в Манбидже в результате подрыва террористом-смертником самодельного взрывного устройства "погибли десятки людей, включая четырех граждан США".

По ее словам, в том числе речь идет и о гражданских служащих министерства обороны США.

"Очевидно, что незаконно действующие на территории Сирии американские подразделения, а также их союзники по так называемой антиигиловской коалиции ("Исламское государство", ИГИЛ- террористическая организация, запрещенная в РФ), так и не смогли предотвратить перемещения осажденных на востоке Сирии террористов в другие части страны", - сказала Захарова.