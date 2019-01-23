Путин сообщил о договоренности с Эрдоганом сотрудничать в обустройстве Сирии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Военные и дипломаты России и Турции продолжат усилия по постконфликтному восстановлению Сирии, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Важное значение имеет сотрудничество России и Турции в постконфликтном обустройстве Сирии. Договорились с господином президентом, что военные и дипломаты двух стран продолжат скоординированные усилия на этом направлении с целью содействовать массовому возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин подчеркнул, что усилия по стабилизации обстановки в сирийском Идлибе не должны мешать борьбе с террористами в этом районе. "Видим, что турецкие партнеры делают многое для устранения исходящей оттуда (из Идлиба) террористической угрозы. Вместе с тем, нужно совместно, сообща работать в целях окончательного снятия напряженности в этом районе", - сказал он президент России.

Путин отметил, что в ходе переговоров обменялся с турецким коллегой мнениями о том, какие дополнительные шаги две страны могут предпринять для стабилизации ситуации в районе Идлиба.

Он заявил, что Россия будет добиваться реализации договоренностей с Турцией по Идлибу для уничтожения террористов в этом регионе. "Будем добиваться того, чтобы все наши договоренности были исполнены. У нас общие убеждения о том, что мы должны совместно продолжить борьбу с террористами, где бы они не находились, в том числе в Идлибской зоне", - сказал Путин.

Путин рассказал, что также удалось договориться о том, как скоординировать работу на ближайшее время. "В нашем присутствии министры обороны провели дополнительные консультации. Они вырабатывают дополнительные совместные меры. Будем их реализовывать", - сказал президент РФ.

По его словам, пока в буферной зоне много проблем, но Турция прикладывает значительные усилия для выполнения всех договоренностей по обеспечению безопасности.

О выводе американских войск из Сирии

Путин выразил мнение, что вывод американских войск из северо-восточных районов Сирии станет позитивным шагом. "Речь шла о том, как повлияет на дальнейшее развитие ситуации в Сирийской Арабской Республике намерение руководства Соединенных Штатов Америки вывести американские войска из северо-восточных районов страны. Если такие шаги, такие планы будут действительно реализованы, это станет позитивным шагом", - сказал Путин.

Он отметил, что этот шаг позволит стабилизировать обстановку. "В данном контексте мы поддерживаем налаживание диалога официального Дамаска с представителями курдов", - сказал Путин.

"Такой диалог, несомненно, будет способствовать консолидации сирийского общества и национальному примирению, пойдет на пользу не только Сирии, но и всем соседним государствам", - добавил он.

Будущее Конституционного совета

Путин заявил, что Конституционный комитет Сирии сформировать пока не удалось, однако заложена прочная основа для запуска процесса политического урегулирования.

"Конечно, уделили внимание теме создания Конституционного комитета, который призван заняться основополагающими аспектами будущего государственного устройства Сирии. Российские и турецкие дипломаты в плотном контакте с иранскими коллегами провели серьезную работу по согласованию состава этого комитета, выполнили все договоренности, достигнутые в Стамбуле с французской и немецкой сторонами. Увы, сформировать Конституционный комитет до конца прошлого года не удалось", - заявил Путин.

Трудности с формированием Конституционного комитета Сирии требуют от всех сторон большей воли и терпения, заявил Путин. "Что касается трудностей, да, к сожалению, они возникли. Здесь нам всем, всем заинтересованным участникам этого процесса нужно проявить больше политической воли, больше последовательности и искреннего, я хочу это подчеркнуть, искреннего желания добиться результата", - сказал он

"Однако, - подчеркнул президент РФ, - благодаря нашим усилиям, заложена прочная и сбалансированная основа для запуска устойчивого и жизнеспособного процесса политического урегулирования".

Буферная зона

Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Москвой по вопросу о буферной зоне в Сирии. "С Россией в этом плане у нас каких-либо проблем не имеется, потому что эти регионы будут очищены от террористических элементов",- сказал президент Турции на пресс-конференции, отвечая на вопрос, имеется ли конкретное достижение договоренностей с США по буферной зоне.

По его словам, "соответствующие встречи по созданию зоны безопасности продолжаются".

"Те регионы, которые представляют для нас угрозу, имеют очень большое значение. И мы должны предпринимать соответствующие меры. С американцами в наших контактах мы видим, что они положительно подходят к нашим требованиям: 25-30 км глубины - мы подчеркиваем",- сказал президент Турции.

После того, как договорённости будут окончательно достигнуты, "соответствующие наши инстанции и министр иностранных дел и министр обороны будут проводить соответствующую работу и будут сохранять нашу чувствительность по данному вопросу", сказал Эрдоган.

Президент Турции также подчеркнул, что Анкара намерена укреплять координацию с Москвой в Сирии в целях недопущения вакуума власти в районах этой страны. По его словам, единственная цель Турции как государства - "это борьба с террористическими группировками, очищение территории от этих элементов, прежде всего, от ИГ (запрещена в РФ - ИФ) и YPG ("Отряды народной самообороны" - ИФ)".