Жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 15 человек

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрыва в сирийском городе Манбидж увеличилось до 15 человек, сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев.

Эту информацию также подтверждают и близкие к сирийской оппозиции источники.

По данным агентства Associated Press, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее поступали данные о девяти жертвах, среди которых - американские солдаты.

Также около 20 человек пострадали.

По первоначальным данным, целью напавших смертников были американские солдаты, которых атаковали, когда они направлялись в один из местных ресторанов.