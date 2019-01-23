Меркель отшутилась в ответ на слова главы форума в Давосе о ее планах после ухода с поста

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель иронично отреагировала на предложение лидера Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба посещать форум и после того, как она оставит должность руководителя правительства.

Шваб решил завершить подиумную дискуссию с Меркель на форуме неоднозначной репликой относительно будущего канцлера.

"Многие обеспокоены: вы сказали, что покинете политическую сцену. Я знаю, что вы не любите про это говорить, но я хотел бы сказать, что мы надеемся, что вы еще часто будете приезжать в Давос, не в качестве... как говорят по-немецки... пенсионерки, а как активной участницы", - сказал Шваб, обращаясь к Меркель.

"Ну, сегодня я у вас, поэтому нужно радоваться тому, что имеешь", - заявила канцлер с улыбкой, чем вызвала хохот в зале.

Ранее Меркель ушла с должности лидера Христианско-демократического союза ХСС и заявила, что не будет выдвигаться на новый канцлерский срок.