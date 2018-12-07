Преемником Ангелы Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передают в пятницу немецкие СМИ.

Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, - Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем. В первом туре выборов участвовали Крамп-Карренбауэр, бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.

СМИ отмечают, что Крамп-Карренбауэр поддерживает сама канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению наблюдателей, у Крамп-Карренбауэр наиболее близкие к канцлеру политические взгляды среди трех бывших претендентов на пост главы ХДС.

Политик неоднократно заявляла, что Германии необходимо более ответственно подходить к внешней политике и больше тратить на оборону. В отношении России Крамп-Карренбауэр делала более жесткие высказывания, чем Меркель. Так, Крамп-Карренбауэр достаточно резко отреагировала на инцидент в Керченском проливе, предложив запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран. Меркель, в свою очередь, призывала к деэскалации и диалогу.

В то же время Крамп-Карренбауэр считает, что отказ Германии от проекта "Северный поток 2" был бы слишком радикальным шагом, но при этом Берлин мог бы пойти на снижение объемов прокачки газа через этот газопровод.

В конце октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на съезде ХДС не станет баллотироваться на должность председателя партии. Позднее в тот же день она объявила, что не будет в 2021 году баллотироваться в бундестаг и претендовать на новый канцлерский срок.