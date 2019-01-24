Министр обороны Венесуэлы заявил, что армия Венесуэлы на стороне Мадуро

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Венесуэлы поддерживают президента страны Николаса Мадуро, а не провозгласившего себя временным главой государства оппозиционера Хуана Гуаидо, заявил в четверг венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес.

"Солдаты нашей Родины не примут президента, которого навязывают для защиты темных интересов; самопровозглашенного и незаконного", - написал он в твиттере.

Министр заверил, что армия будет "защищать конституцию страны и обеспечивать суверенитет".

В минувшую среду возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины заявили о признании Гуаидо.

Со своей стороны Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

Комментируя акцию протеста оппозиции и решение Гуаидо провозгласить себя временным президентом страны, Мадуро предположил, что речь идёт о "самой бессмысленный попытке смены власти, когда-либо совершенной империалистами и теми, кто им прислуживает".