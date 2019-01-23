Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, передаёт венесуэльское телевидение.

В связи с этим он дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию.

"Я принял решение разорвать дипломатические и политические отношения с США", - заявил Мадуро.

Он обвинил Вашингтон в стремлении добиться смены власти в Венесуэлы. "Они хотят добиться избрания нового президента нашей республики, используя для этого неконституционные методы", - добавил Мадуро.

Эти заявления последовали после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. США и ряд других стран признали его законным лидером Венесуэлы.