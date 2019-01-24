Володин назвал недопустимым назначение "людей с улицы" на должности глав государств

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Попытки, предпринимаемые в целях смены власти в Венесуэле, происходят в нарушение норм международного права, заявил "Интерфаксу" председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Когда мы сейчас видим, что вопреки волеизъявлению граждан, действующим институтам берут и фактически назначают "людей с улицы" на должности глав государств, это недопустимо. Потому что это нарушает и международное право, и это можно трактовать как вмешательство в дела суверенных государств", - сказал Володин в четверг.

Так он ответил на вопрос агентства, можно ли трактовать как незаконные, с точки зрения международного права, те попытки, которые предпринимаются по смене власти в Венесуэле.

Двоевластие в Венесуэле

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Гуаидо выпустил заявление, в котором призвал всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Среди тех, кто поддержал Мадуро в сложившейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события минувшей среды - как попытку госпереворота.