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Песков счел неуместным вопрос о предоставлении Мадуро убежища в России

По словам пресс-секретаря, просьб о помощи от властей Венесуэлы не поступало

Песков счел неуместным вопрос о предоставлении Мадуро убежища в России
Николас Мадуро во время народного митинга в его поддержку
Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Кремле назвали неуместным вопрос о возможности предоставления президенту Венесуэлы Николасу Мадуро убежища в случае поступления от него соответствующего обращения.

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"Господин Мадуро является легитимным главой государства Венесуэла, поэтому пока такой вопрос мы считаем неуместным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что из Венесуэлы не поступало никаких обращений к России с просьбой об оказании какой-либо помощи в связи с обострением политической ситуации в этой стране. На уточнение, будет ли такая помощь оказана в случае обращения, представитель Кремля сказал: "Здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

В Кремле считают противоречащей международному праву попытку узурпации власти в Венесуэле, вмешательство третьих стран в ситуацию в этой стране недопустимо и может иметь весьма негативные последствия. "Попытку узурпации верховной власти в Венесуэле мы считаем противоречащей и нарушающей основы и принципы международного права. Это является основой нашей позиции. Самым внимательным образом отслеживаем развитие событий в Венесуэле, мы весьма обеспокоены, в том числе, обеспокоены заявлениями, которые не исключают какое-либо вмешательство извне, третьих стран в развитие событий, во внутренние дела Венесуэлы", - сказал Песков.

По его словам, в Кремле считают внутренним делом Венесуэлы вопрос диалога Мадуро с оппозицией, и не видят возможности давать оценки на этот счет. На просьбу оценить причины выхода жителей Венесуэлы на улицы и сказать, прогнозировала ли Москва такое развитие ситуации, Песков отметил: "Это не является предметом прогнозной деятельности Москвы".

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Песков подчеркнул, что у президента РФ Владимира Путина намечены на четверг несколько международных телефонных разговоров. Он не стал уточнять, есть ли среди них телефонный разговор с Мадуро. "Если он (разговор) будет запланирован, мы вас проинформируем", - сказал Песков.

Он отметил, что контакты между Россией и США по ситуации в Венесуэле, в том числе, в связи с заявлениями американской стороны, не предпринимаются, определенная активность по этому вопросу сейчас осуществляется в Совете безопасности ООН.

Пресс-секретарь заявил, что Россия заинтересована в сохранении и совершенствовании отношений с Венесуэлой, которая является важным торгово-экономическим партнером для Москвы. Он напомнил, что две страны реализуют много конкретных проектов в торгово-экономической и инвестиционной сферах, некоторые российские компании присутствуют в Венесуэле и намерены расширять там свою активность.

По словам пресс-секретаря президента РФ, преждевременно оценивать влияние возможного нефтяного эмбарго США в отношении Венесуэлы на мировые рынки нефти.

Двоевластие в Венесуэле

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против "режима" Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

В ответ на это Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. В свою очередь, Гуаидо выпустил заявление, в котором призвал всех иностранных дипломатов остаться в Венесуэле.

Среди тех, кто поддержал Мадуро в создавшейся ситуации, - Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив заявления Трампа как вмешательство во внутренние дела независимого государства, а события минувшей среды - как попытку госпереворота.

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Теги: Венесуэла, Дмитрий Песков

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