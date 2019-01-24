Лондон выразил поддержку Гуаидо как главе венесуэльского парламента

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Великобритания поддерживает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в качестве избранного главы Национальной ассамблеи, сообщают в четверг западные СМИ.

"Президентские выборы в Венесуэле не были ни свободными, ни честными, поэтому основания для власти нынешнего режима сильно подорваны. Мы полностью поддерживаем демократически избранную Национальную Ассамблею с Хуаном Гуаидо в качестве ее главы", - заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы считает второй президентский срок Мадуро нелегитимным. 11 января председатель парламента Гуаидо объявил о готовности взять на себя президентские полномочия и призвал сограждан к массовым протестам против президента Николаса Мадуро. Парламент Венесуэлы также принял декларацию, в которой Мадуро назван "узурпатором".

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января лидер оппозиции Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице - перед тысячами своих сторонников.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.