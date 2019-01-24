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США поставили задачу перенаправить доходы властей Венесуэлы временному президенту

Есть обновление от 21:46

Майк Пенс разговаривал по телефону с Хуаном Гуаидо за сутки до того, как Вашингтон признал его законным руководителем

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в четверг заявил, что Вашингтон ставит перед собой задачу добиться того, чтобы лишить "нелегитимное правительство" Венесуэлы финансирования и перенаправить его "признанному правительству" под руководством самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуаидо, сообщает Белый дом.

"Сегодня мы сконцентрированы на том, чтобы разорвать связь нелегитимного режима Николаса Мадуро с источниками финансирования. Мы считаем, учитывая признание Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы, что эти доходы должны поступать законным властям", - приводятся слова Болтона в сообщении Белого дома.

Он добавил, что США приветствуют решения тех стран, которые уже признали самопровозглашенного экс-главу Национальной ассамблеи Венесуэлы законным временным президентом страны, и призывают другие страны оказать Гуаидо поддержку.

Также Болтон заявил, что вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с Гуаидо за сутки до того, как Вашингтон объявил о признании его временным президентом.

"Венесуэла находится в нашем полушарии, и я считаю, что на нас лежит особая ответственность здесь", - подытожил советник президента США.

В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер оппозиции Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран.

В свою очередь Мадуро обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
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Теги: США, Венесуэла

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