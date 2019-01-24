США запросили заседание СБ ООН по Венесуэле

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - США считают необходимым провести в субботу заседание СБ ООН, посвященное кризису в Венесуэле, сообщает американское постпредство при организации.

"Соединенные Штаты официальным порядком запросили проведения в субботу в 9:00 (17:00 по московскому времени - ИФ) открытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить нынешний кризис в Венесуэле", - говорится сообщении постпредства в твиттере.

В среду в ходе акции протеста в Каракасе лидер венесуэльской оппозиции и отправленный в отставку глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Его признали лидером Венесуэлы, в частности, власти США, Канады, ряда латиноамериканских стран, Европы.

В свою очередь, Николас Мадуро, инаугурация которого на второй президентский срок прошла ранее в январе, обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с Вашингтоном.