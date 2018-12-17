Представители США и афганских талибов встретятся в ОАЭ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Встреча представителей афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) с американскими официальными лицами намечена на понедельник в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Он отметил, что на встрече могут присутствовать представители Саудовской Аравии, Пакистана и ОАЭ.

Встреча станет продолжением ранее имевших место двух консультаций представителей "Талибан" со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Хализадом в Катаре.

Наблюдатели отмечают, что встреча пройдет в условиях активизации дипломатических усилий по урегулированию ситуации в Афганистане, хотя талибы отказываются от прямых контактов с правительством страны, которое считают незаконным.