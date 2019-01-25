Аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке временно закрылся из-за "шатдауна"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США в пятницу объявило о временном закрытии нью-йоркского международного аэропорта Ла-Гуардия для всех прибывающих рейсов из-за нехватки сотрудников службы управления воздушным движением в Вашингтоне.

Нехватка связана с частичной приостановкой работы правительства США.

Ла-Гуардия занимает 21-е место среди аэропортов США по пассажиропотоку.

Как говорится на сайте FAA, часть пятничных рейсов из вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана, международных аэропортов Ньюарка (Либерти, обслуживает в основном Нью-Йорк) и Филадельфии задерживается в среднем более чем на час.

Кроме того, FAA сообщило о дефиците сотрудников в центре управления воздушным движением в Джексонвилле, штат Флорида. Данных о задержках или отмене рейсов во флоридских аэропортах пока не поступало.

Между тем в аэропортах Кливленда, Балтимора, Провиденса и Сан-Диего в пятницу проходит забастовка сотрудников FAA.

Федеральные госорганы США прервали нормальный режим работы 22 декабря из-за отсутствия финансирования. В отпуск без содержания были отправлены около 800 тысяч госслужащих, включая воздушных диспетчеров. Однако многие вынуждены продолжать работу, если их ведомства и должности считаются слишком важными для страны. В последние дни участилось количество случаев, когда госслужащие отказываются выходить на работу без оплаты труда, ссылаясь на болезни или семейные обстоятельства.

"Шатдаун" затронул около 14 тысяч сотрудников FAA.