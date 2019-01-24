Больше половины американцев сочли Трампа ответственным за "шатдаун"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более половины граждан США считают, что значительная часть ответственности за приостановку работы части госорганов в стране лежит на президенте Дональде Трампе, говорится в опросе AP-NORC.

Так, 60% опрошенных заявили, что большАя часть ответственности за "шатдаун" лежит на Трампе, 36% заявили, что на республиканцах, а 31% считает, что на демократах.

Были среди опрошенных и те, кто полагает, что Трамп несет минимальную ответственность за "шатдаун", так считает 13% опрошенных. Приблизительно столько же (14%) не возлагают ответственность на республиканцев. 27% считают, что в "шатдауне" не виноваты демократы.

Среди опрошенных 65% заявили, что они считают "шатдаун" значительной проблемой, 26% полагают, что это несущественное затруднение.

Одновременно, за строительство стены на границы с Мексикой, из-за проблем с финансированием которой и произошел "шатдаун", выступают 49% американцев. Против строительства стены - 36%.

"Шатдаун" в США начался 22 декабря, когда Конгресс и Трамп не смогли согласовать законопроекты о финансировании ряда госорганов в связи с разногласиями по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Трамп требует выделить на стену $5,7 млрд, указывая на то, что стена поможет снизить уровень преступности в США. Демократы считают столь значительные траты неразумными. Обе стороны не признают свою вину в "шатдауне" и не могут начать переговоры для возобновления работы госорганов.