Операции ФБР оказались под угрозой срыва из-за продолжающегося шатдауна

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Сотрудники ФБР предупредили, что частичная приостановка работы правительства США (шатдаун) ставит под угрозу их возможности по содержанию кадрового состава и расследованию преступлений, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

"Специальные агенты продолжают без заработной платы нести службу ради американского народа, и руководство ФБР делает все возможное, чтобы финансировать операции ФБР за счет все более ограниченных ресурсов - эта ситуация не является устойчивой", - говорится в заявлении Ассоциации агентов ФБР (FBIAA).

В нем отмечается, что "важная работа, проделываемая бюро, должна быть немедленно профинансирована".

Ассоциация представляет интересы почти 13 тыс. активных специальных агентов, это основной следственный орган ФБР, который расследует все - от тяжких и финансовых преступлений до шпионажа и терроризма.