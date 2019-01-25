Космический грузовик-рекордсмен "Прогресс" затоплен в Тихом океане

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-09" после отстыковки от МКС затоплен в Тихом океане, сообщает "Роскосмос".

"В соответствии с расчётами специалистов Центра управления полетами в 19:08 мск маршевый двигатель "космического грузовика" был включен на торможение, после чего корабль сошел с орбиты. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в 19:50 мск в заданном районе несудоходной части Тихого океана", - сказали в "Роскосмосе".

В пятницу в 15:55 мск ТГК "Прогресс МС-09", выполнив свою миссию, отстыковался от российского сегмента Международной космической станции.

В 19:08 мск маршевый двигатель корабля #ПрогрессМС09 был включён на торможение, после чего "грузовик" сошел с орбиты.



Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в 19:50 мск в заданном районе несудоходной части Тихого океана. pic.twitter.com/Np5XXD41zv — РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 января 2019 г.

Он стал рекордсменом по времени прибытия на МКС, добравшись до станции за 3 часа 40 минут после запуска с космодрома Байконур, и находился в составе орбитальной станции с 10 июля 2018 года.

"После выполнения основной задачи по доставке грузов, необходимых для функционирования МКС, с помощью двигателей корабля было проведено четыре коррекции орбиты", - напомнили в госкорпорации.