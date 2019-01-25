Космический грузовик "Прогресс" отстыковался от МКС

25 января 15:13

Во Флориде арестовали экс-советника президента США Стоуна

Его обвиняют в давлении на свидетелей и препятствовании правосудию вне контекста "Рашагейта" Подробнее

25 января 12:15

Украина заподозрила Жириновского в посягательстве на ее территориальную целостность

Российского политика, который в 2014 году призывал к присоединению Крыма и юго-восточных областей Украины к РФ, могут заочно осудить на срок до 12 лет Подробнее

25 января 06:27

Сорос предупредил об опасности перерастания "холодной" войны между США и Китаем в "горячую"

Он потребовал от Трампа более жесткого подхода к КНР Подробнее

25 января 03:40

Госсекретарь США допустил возможность военного вмешательства в дела Венесуэлы