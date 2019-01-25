Космический грузовик "Прогресс" отстыковался от МКС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-09" в пятницу будет затоплен в Тихом океане, сообщает Роскосмос.
"Грузовой корабль "Прогресс МС-09", выполнив свою миссию, в 15:55 МСК отстыковался от российского сегмента Международной космической станции", - говорится в сообщении.
Грузовой корабль #ПрогрессМС09, выполнив свою миссию, в 15:55 мск отстыковался от российского сегмента Международной космической станции.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 января 2019 г.
Падение несгораемых элементов конструкции корабля запланировано в 19:50 мск в заданном районе несудоходной части Тихого океана. pic.twitter.com/E9NQikzG4j
В Роскосмосе отметили, что падение несгораемых элементов конструкции корабля запланировано в 19:50 в заданном районе несудоходной части Тихого океана.