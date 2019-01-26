Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 34

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спасательные службы Бразилии подтвердили гибель 34 человек в результате прорыва дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности в районе бразильского Белу-Оризонти, сообщил телеканал Globo в субботу.

Ранее телеканал SkyNews сообщал о семерых погибших.

В 2015 году там уже произошел прорыв дамбы. Тогда погибли 19 человек. Последствия разрушений восстанавливали до сих пор. Как сообщила в твиттере бывшая министр окружающей среды Марина Силва, никто не понес ответственности за катастрофу трехлетней давности.