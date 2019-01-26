В мире

Почти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в Бразилии

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тела как минимум семи человек, погибших в селевом потоке после обрушения дамбы в районе бразильского Белу-Оризонти, сообщил телеканал SkyNews.

Более 200 человек числятся пропавшими без вести, сто из них работают на близлежащей железнорудной шахте. Сель застал их на территории предприятия во время обеда.

Президент Бразилии отправил в район катастрофы троих министров. В субботу он лично посетит пострадавшие районы.

В 2015 году там уже произошел прорыв дамбы. Тогда погибли 19 человек. Последствия разрушений восстанавливали до сих пор. Как сообщила в твиттере бывшая министр окружающей среды Марина Силва, никто не понес ответственности за катастрофу трехлетней давности.

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Теги: Бразилия, Белу-Оризонти
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