Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 40

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Число жертв прорыва дамбы в районе бразильского Белу-Оризонти увеличилось до 40, более 250 пропали без вести, сообщает в воскресенье издание Globo со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 34 погибших.

Прорыв плотины в районе Белу-Оризонти (штата Минас-Жерайс) произошел 25 января.

В 2015 году там уже произошел прорыв дамбы. Тогда погибли 19 человек. Последствия разрушений восстанавливали до сих пор. Как сообщила в твиттере бывшая министр окружающей среды Марина Силва, никто не понес ответственности за катастрофу трехлетней давности.