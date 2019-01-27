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Бразильский суд заморозил 1,3 млрд долларов на счетах компании после прорыва дамбы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Суд бразильского штата Минас-Жерайс заморозил 5 миллиардов реалов (1,3 миллиарда долларов) на счетах горнодобывающей компании Vale, чтобы обеспечить компенсацию ущерба от прорыва дамбы, сообщило издание Veja.

Отмечается, что блокировку средств осуществили по запросу прокуратуры штата. Бразильское природоохранное ведомство Ibama также оштрафовало компанию на 250 миллионов реалов (66 миллионов долларов).

Прорыв дамбы произошел в пятницу утром в районе муниципалитета Брумадинью. Жертвами аварии, по последним данным, стали не менее 40 человек, более 250 сотрудников компании числятся пропавшими без вести.

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