New York Times насчитала более ста контактов с россиянами у Трампа и его помощников

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и его помощники более ста раз контактировали с россиянами, в том числе связанными с российскими властями, во время президентской кампании в США в 2016 году, сообщила в субботу газета The New York Times.

В газете отметили, что речь идет не только о личных встречах, но и о телефонных звонках, электронных письмах и текстовых сообщениях до инаугурации Трампа 20 января 2017 года и напомнили, что Дональд Трамп отрицал, что он или его помощники как-либо контактировали с россиянами в период предвыборной кампании.

По словам газеты, 17 помощников и советников президента до января 2017 года контактировали с официальными и частными лицами из России, их посредниками, а также с организацией WikiLeaks, которую в Вашингтоне обвиняют в сотрудничестве с Москвой. Еще не менее десяти помощников были осведомлены об этих контактах, но не были в них задействованы.

Сам Трамп, как уточнило издание, контактировал с лицами из РФ шесть раз вплоть до общенационального съезда Республиканской партии США в июле 2016 года. Именно в этот период он вел обсуждения по проекту Trump Tower в Москве с российскими бизнесменами и получил письмо от президента Crocus Group Араса Агаларова.

Трамп-младший контактировал с представителями РФ и их посредниками не менее 17 раз, утверждает NYT, его зять Джаред Кушнер - шесть раз. Оба присутствовали на встрече в Trump Tower в Нью-Йорке, где также была юрист из РФ Наталья Весельницкая. Кушнер в 2016 году встречался с тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком и обсуждал с ним налаживание связи между командой Трампа и Россией, заявили в газете.

Наибольшее количество контактов - 18 - с россиянами, их посредниками, а также WikiLeaks было у Роджера Стоуна, по подсчетам New York Times. Ранее сообщалось, что Стоун стал шестым обвиняемым членом команды Дональда Трампа по делу о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

6 января исполнилось 18 месяцев с момента начала работы расширенной коллегии присяжных, курирующей дело о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года. Их задача - решать вопрос о предании того или иного обвиняемого суду. Это максимальный предусмотренный федеральным законодательством срок работы такой коллегии, однако его можно продлить, причем максимум на полгода, если в суде решат, что продление - в интересах общества.

Занимающаяся делом о вмешательстве в выборы коллегия присяжных базируется в Вашингтоне. Расследование этого дела ведет команда спецпрокурора Роберта Мюллера. Ее основная задача - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким людям, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы.