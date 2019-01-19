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Представитель Мюллера раскритиковал публикацию СМИ о проекте небоскреба Трампа в Москве

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В команде спецпрокурора Роберта Мюллера назвали некорректной публикацию портала BuzzFeed, в которой утверждалось о наличии неопровержимых доказательств того, что президент США Дональд Трамп просил своего адвоката Майкла Коэна лгать конгрессу.

"Содержащееся у BuzzFeed описание конкретных заявлений, полученных командой спецпрокурора, а также то, как охарактеризованы эти документы и показания свидетелей по вопросу о заявлениях Майкла Коэна в конгрессе, не соответствует действительности", - заявил представитель спецпрокурора Питер Карр.

Издание The Hill, приводящее его слова, отмечает, что в команде Мюллера крайне редко делают заявления насчет своей работы.

В пятницу Трамп предположил, что его бывший адвокат Майкл Коэн, сотрудничая со следствием, лжет, чтобы ему уменьшили полученный недавно трехлетний тюремный срок.

BuzzFeed ранее сообщал со ссылкой на источники, что у сотрудников Роберта Мюллера есть ясные доказательства того, что Дональд Трамп приказывал Майклу Коэну солгать конгрессменам по поводу проекта строительства небоскреба "Трамп-тауэр" в Москве. Публикация привлекла внимание многих политиков в США, так как содержащиеся в ней данные, в случае если бы они оказались правдой, могли бы быть использованы конгрессменами для организации импичмента.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер и его команда проводят в США расследование по "российскому делу".

Основная задача команды Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Трампа и РФ. Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.

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Теги: США, Дональд Трамп

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