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Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в теракте на Филиппинах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил совершенный в воскресенье теракт на Филиппинах и выразил соболезнования семьям погибших.

"Генеральный секретарь ООН осуждает террористическую атаку 27 января на собор Холо в Сулу на Филиппинах. Он выражает свои искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря генсека ООН Фархана Хака.

Гутерриш также призывал к тому, чтобы преступники были незамедлительно привлечены к ответственности.

Отмечается, что генсек ООН вновь заявил о поддержке правительства и народа Филиппин в их усилиях по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, а также по продвижению мирного процесса в районе Бангсаморо.

Ранее сообщалось, что на острове Холо филиппинской провинции Сулу внутри и около католической церкви прогремело два взрыва, в результате которых погибло 20 человек и более 80 пострадали.

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Теги: Филиппины, ООН

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