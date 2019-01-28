ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Филиппинах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Террористическая группировка ИГ (запрещена в России - ИФ) объявила, что берет на себя ответственность за теракт в католическом соборе города Холо, сообщает в понедельник портал SITE Intelligence group.

Накануне два террориста смертника привели в действие взрывные устройства в католическом храме города Холо и на его парковке.

В результате теракта погибли 20 человек, 111 человек получили ранения.

Агентство Associated Press также сообщало, что число погибших в результате взрывов внутри и у входа в католическую церковь на Филиппинах увеличилось до 27 человек. Однако местная полиция позже опровергла эту информацию.