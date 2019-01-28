Четыре больницы в Новосибирской области эвакуируют после звонков о бомбах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Четыре учреждения здравоохранения Новосибирской области получили сигналы о минировании, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

"На 9 утра, к сожалению, поступило четыре сообщения о минировании лечебных учреждений, проводится эвакуация", - сказал он.

Кроме того, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь", эвакуирован бизнес-центр "Кронос" в Новосибирске.

Источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что получены сигналы о минировании нескольких объектов в Новосибирской области. "По всем фактам работают оперативные службы, проводится проверка", - сказал он.