Около 30 сигналов о "минировании" зданий проверяют в Кемерово

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы проверяют сообщения о минировании административных зданий, в том числе школ и детских садов, на территории города Кемерово, сообщил агентству "Интерфакс" в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

"Получены сигналы о минировании школ и детских садов, больниц и нескольких административных зданий во всех районах города Кемерово. Все сигналы проверяют оперативные службы и правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что неизвестные сообщали о минировании жилых домов, проводятся эвакуации населения.

К 10 утра (06:00 мск) было получено еще около 20 сигналов, звонившие сообщают о минировании зданий районных администраций, хосписа, городской больницы N3 и других социальных объектов.