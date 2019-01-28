МЧС проверит звонки о "минировании" в школах и больницах Хакасии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС проверяют звонки от неизвестных, которые сообщают о минировании школ и больниц в Хакасии, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике в понедельник.

"В настоящее время поступает множество звонков о якобы заложенных взрывных устройствах в школах и больницах Хакасии. Оперативные службы работают, проводятся эвакуации объектов, после чего помещения будут проверены", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что та же самая ситуация на прошлой неделе была в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока, граждан просят сохранять спокойствие и не распространять слухи.

В свою очередь в пресс-службе мэрии Абакана сообщили, что сигналы о минировании административных зданий были получены на электронную почту учреждений и организаций города.

"Начали рассылаться сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в учреждениях образования, здравоохранения, торговли, судебных органов, органов власти. На 09:45 (5:45) сообщения поступили о 18 школах, детской поликлинике, мировом суде, торговом центре "Европа", министерстве экономического развития Республики Хакасия", - говорится в сообщении.

Во всех учреждениях города, где были получены сигналы, работают оперативные службы, ведется проверка зданий, люди эвакуированы.

Также сообщается, что из-за заморозка решено учащихся первой смены отпустить по домам, рассматривается вопрос об отмене занятий второй смены.