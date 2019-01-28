Главные новости
КультураС выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"В миреМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странМоскваЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадков
В России

МЧС проверит звонки о "минировании" в школах и больницах Хакасии

Есть обновление от 05:33

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС проверяют звонки от неизвестных, которые сообщают о минировании школ и больниц в Хакасии, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по республике в понедельник.

"В настоящее время поступает множество звонков о якобы заложенных взрывных устройствах в школах и больницах Хакасии. Оперативные службы работают, проводятся эвакуации объектов, после чего помещения будут проверены", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что та же самая ситуация на прошлой неделе была в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока, граждан просят сохранять спокойствие и не распространять слухи.

В свою очередь в пресс-службе мэрии Абакана сообщили, что сигналы о минировании административных зданий были получены на электронную почту учреждений и организаций города.

"Начали рассылаться сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в учреждениях образования, здравоохранения, торговли, судебных органов, органов власти. На 09:45 (5:45) сообщения поступили о 18 школах, детской поликлинике, мировом суде, торговом центре "Европа", министерстве экономического развития Республики Хакасия", - говорится в сообщении.

Во всех учреждениях города, где были получены сигналы, работают оперативные службы, ведется проверка зданий, люди эвакуированы.

Также сообщается, что из-за заморозка решено учащихся первой смены отпустить по домам, рассматривается вопрос об отмене занятий второй смены.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Хакасия

Новости по теме

В России
Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом
Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасностиПодробнее
 Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников
Решение приурочено к 75-летию со дня окончания блокады ЛенинградаПодробнее
 В результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человекВ результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человек
Во время празднования свадьбы на кухне заведения взорвался газовый котелПодробнее
 В МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в МагнитогорскеВ МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в Магнитогорске
Ранее в СМИ появились сообщения, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома 31 декабряПодробнее
Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена
Спасатели признали, что нет шансов найти пропавших членов экипажа живымиПодробнее
 Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подрядРеальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд
По прогнозу правительства, они должны были вырасти на 3,4%Подробнее
 В России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ России предложили ввести платную регистрацию мобильников
Автор законопроекта сенатор Людмила Бокова заявила, что это повысит безопасность граждан и поможет бороться с кражами Подробнее
 Девятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселке
Никто не пострадалПодробнее
 Каждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачейКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачей
По данным ВЦИОМ, в России стали придавать больше значения поиску связей с работодателями еще во время учебыПодробнее
 В Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обморокахВ Кузбассе открыли горячую линию после сообщений о голодных обмороках
Власти обещают адресную помощь детям, не обеспеченным питаниемПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураС выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"В миреМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских странМоскваЗа выходные в Москве выпало уже 45% месячной нормы осадковВ миреВ Кремле опровергли отправку в Венесуэлу российских бойцов для охраны МадуроСпортНовак Джокович победил Рафаэля Надаля в финале Australian OpenВ РоссииЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом

В Алтайском крае проверят информацию о заложенных бомбах в школах

Совбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войны

Совбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войныСанкции против Пхеньяна не помешают поставкам оборудования для поисковых работ на территорию КНДР Подробнее

Четыре больницы в Новосибирской области эвакуируют после звонков о бомбах

Премьер Венгрии отказался проводить жесткую линию в отношении России

Трамп интересовался мнением сенатора о возможности военной операции в Венесуэле

МЧС проверит звонки о "минировании" в школах и больницах Хакасии

Самопровозглашенный президент Венесуэлы призвал к массовым демонстрациям в среду и субботу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');