Подавляющее большинство украинцев назвали нынешний курс страны неверным

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Свыше 80% украинских граждан убеждены, что страна движется в неверном направлении, заявил директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский.

"Абсолютное большинство оценивают направление движения страны как негативное. Почти 80% выбирают "скорее в неправильном направлении" и "однозначно в неправильном", но есть 14%, которые отмечают позитивное движение страны", - сказал Боровский в понедельник на презентации результатов социологического исследования.

Согласно опросу, 43,2% респондентов отметили, что Украина однозначно двигается в неправильном направлении, 37,1% опрошенных считают, что страна идет "скорее в неправильном направлении".

В то же время 2,3% опрошенных уверены, что направление Украины однозначно правильное, а 11,9% убеждены, что Украина двигается "скорее в правильном направлении".

Компания Seetarget провела исследование "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019" в период с 17 по 23 декабря 2018 года. Методом личных интервью было опрошено 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не больше 2,3%.