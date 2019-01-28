Глава МИД Украины подтвердил отказ регистрировать наблюдателей БДИПЧ от РФ на выборах

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от России на президентских выборах и уже отправило соответствующее сообщение в Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщил глава ведомства Павел Климкин.

"Я на самом деле не вижу тут никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от России на следующие выборы... мы отправили соответствующее обращение в БДИПЧ ОБСЕ", - сказал Климкин в понедельник на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршчиком.

"Даже юридически допустить российских наблюдателей на выборы невозможно", - заявил министр.

"Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - добавил Климкин.

9 января Климкин сообщил, что в письме директору БДИПЧ ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить миссию на президентские выборы в Украине уведомил об отказе МИД принимать заявки от российских наблюдателей.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить российских наблюдателей на украинские выборы.