Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минфин США в субботу заявил, что правом на венесуэльские активы обладает провозгласивший себя президентом Венесуэлы лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо.

"Мы используем экономические и дипломатические средства, чтобы добиться того, чтобы коммерческие трансакции правительства Венесуэлы, в том числе это касается государственных учреждений и международных резервов, соответствовали (ситуации - ИФ) после признания Хуана Гуаидо как президента (Венесуэлы - ИФ)", - говорится в коммюнике финансового ведомства США.

По утверждениям минфина США, "лишь правительство Гуаидо может иметь дело с государственными активами".

В Вашингтоне также полагают, что коммерческие трансакции Венесуэлы пойдут на пользу правительству Гуаидо.

Ранее США признали оппозиционера Хуана Гуаидо лидером Венесуэлы. Американские СМИ отмечают, что такой шаг может подразумевать, в частности, передачу оппозиции собственности Венесуэлы на американской территории.