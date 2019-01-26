Главные новости
В РоссииВ результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человекМоскваСубботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 летВ миреМинфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"
В мире

Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"

Для этого ведомство прибегнет к экономическим и дипломатическим средствам

Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"
Фото: Reuters

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минфин США в субботу заявил, что правом на венесуэльские активы обладает провозгласивший себя президентом Венесуэлы лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо.

"Мы используем экономические и дипломатические средства, чтобы добиться того, чтобы коммерческие трансакции правительства Венесуэлы, в том числе это касается государственных учреждений и международных резервов, соответствовали (ситуации - ИФ) после признания Хуана Гуаидо как президента (Венесуэлы - ИФ)", - говорится в коммюнике финансового ведомства США.

По утверждениям минфина США, "лишь правительство Гуаидо может иметь дело с государственными активами".

В Вашингтоне также полагают, что коммерческие трансакции Венесуэлы пойдут на пользу правительству Гуаидо.

Ранее США признали оппозиционера Хуана Гуаидо лидером Венесуэлы. Американские СМИ отмечают, что такой шаг может подразумевать, в частности, передачу оппозиции собственности Венесуэлы на американской территории.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Венесуэла

Новости по теме

В мире
Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"
Для этого ведомство прибегнет к экономическим и дипломатическим средствамПодробнее
 Испания, Франция и Германия назвали условие признания Гуаидо президентом ВенесуэлыИспания, Франция и Германия назвали условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы
Это произойдет, если в течение восьми дней в стране не будут назначены новые выборыПодробнее
 WSJ рассказала о секретном плане США по поддержке смены власти в ВенесуэлеWSJ рассказала о секретном плане США по поддержке смены власти в Венесуэле
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя и.о. президента на следующий день после разговора с Майклом ПенсомПодробнее
 Посол Венесуэлы заявил о готовности Каракаса принять посредничество МосквыПосол Венесуэлы заявил о готовности Каракаса принять посредничество Москвы
Ранее на этой неделе Николасу Мадуро позвонил Владимир Путин, чтобы выразить свою поддержкуПодробнее
Почти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в БразилииПочти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в Бразилии
Большинство пострадавших - работники шахтыПодробнее
 Шестого соратника Трампа обвинили по делу о российском вмешательствеШестого соратника Трампа обвинили по делу о российском вмешательстве
Специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил одного из советников Дональда ТрампаПодробнее
 Трамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительстваТрамп объявил о сделке по временному возобновлению работы правительства
Президент США не теряет надежды возобновить строительство стены на границе с МексикойПодробнее
 NYT узнал о планах слияния WhatsApp, Instagram и Facebook MessengerNYT узнал о планах слияния WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger
Сервисы продолжат работать как независимые приложения, однако их инфраструктуру объединятПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человекМоскваСубботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 летВ миреМинфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"КультураУмер композитор Мишель ЛегранВ миреПосол Венесуэлы заявил о готовности Каракаса принять посредничество МосквыВ миреПочти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в Бразилии

Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"

Минфин США пообещал добиться передачи госактивов Венесуэлы "правительству Гуаидо"Для этого ведомство прибегнет к экономическим и дипломатическим средствам Подробнее

Евросоюз осудил действия властей Венесуэлы против протестных манифестаций

Что произошло за день: суббота, 26 января

Развитие ситуации вокруг Венесуэлы, взрыв в кафе в Саратовской области и рекордный снегопад в Москве Подробнее

Россия уступила Швеции на ЧМ по хоккею с мячом

Глава МИД Венесуэлы отверг ультиматумы извне

СКА разгромил рижское "Динамо" и вышел в лидеры КХЛ

На второе место опустился ЦСКА, уступивший "Барысу" Подробнее

Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ по фигурному катанию среди танцоров

Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ по фигурному катанию среди танцоровВ общей сложности россияне на чемпионате континента в Минске выиграли шесть медалей Подробнее

Шесть пострадавших при взрыве в кафе под Саратовом получили ожоги 25% поверхности тела

Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 лет

Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 летЗа несколько часов выпало 10 мм осадков в эквиваленте воды Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');