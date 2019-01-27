США и Венесуэла договорились на время оставить часть дипперсонала в посольствах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти США и Венесуэлы договорились оставить часть дипломатического персонала в своих посольствах на время переговоров о будущем статусе двусторонних отношений, говорится в коммюнике венесуэльского внешнеполитического ведомства.

"Было решено, что остающиеся сотрудники обеих дипмиссий по-прежнему будут пользоваться прерогативами, распространяющимися на дипломатов. До завершения разрыва дипотношений они должны будут сконцентрироваться на работе исключительно на территории своих закрывающихся дипмиссий", - отмечается в документе.

Стороны проведут в течение 30 дней переговоры по учреждению миссии интересов в обеих столицах. В случае провала переговоров, дипломатам обеих стран будет дано 72 часа на то, чтобы вернуться на родину.

"В случае, если соглашение не будет достигнуто за 30 дней, обе дипмиссии прекратят работу, и обе страны решат вопрос о том, кто будет представлять их интересы в дальнейшем (интересы США в Венесуэле и интересы Венесуэлы - в США - ИФ), - подчеркивается в коммюнике.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических и политических отношениях с Вашингтоном. Дедлайн для вывода американских дипломатов истек несколько часов назад.

Американская сторона пока не комментировала заявления Каракаса о ходе вывода диппресонала и о грядущих переговорах по миссиям.