Жертвами протестов в Венесуэле стали более 40 человек

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Антиправительственные протесты и беспорядки, которые начались в Венесуэле на прошлой неделе, унесли жизни свыше 40 человек, сообщили во вторник в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"Предполагается, что более 40 человек были убиты", - приводит агентство Associated Press слова представителя УВКПЧ Руперта Колвилла.

По его словам, в ходе акций протеста стражи порядка задержали около 850 человек, из них - 77 несовершеннолетние. Он отметил, что представители УВКПЧ также тщательно проверяют сообщения о плохом обращении с задержанными.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой военнослужащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные митинги. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным главой государства. Среди тех, кто поддержал Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.