В Парагвае заявили о прилете делегации юристов из России, а не бойцов ЧВК для Венесуэлы

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На борту самолета, который в прошлый понедельник приземлялся в Парагвае, находилась делегация представителей российской юриспруденции во главе с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщила парагвайская газета "Ультима ора" со ссылкой на директора управления аэропортов при национальной дирекции гражданской авиации Парагвая Дугласа Кубилью.

Издание отмечает, что российский самолет сделал остановку в Парагвае, чтобы затем продолжить полет в Гавану. В рамках визита в Парагвай представители российской делегации провели встречи с вице-президентом Уго Веласкесом, а также представителями Верховного суда Парагвая.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что в Парагвае совершал посадку самолет, на борту которого находились направлявшиеся в Венесуэлу около 400 российских сотрудников частной военной компании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне опроверг информацию о направлении в Венесуэлу бойцов ЧВК.

21 января в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой военнослужащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуаидо. В ответ он призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные митинги. 23 января Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Гуаидо временным главой государства. Среди тех, кто поддержал Мадуро, - Мексика, Куба, Боливия, Турция и Россия.